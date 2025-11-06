|
06.11.2025 06:31:29
ECOPRO MATERIALS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ECOPRO MATERIALS hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2315,61 KRW. Im Vorjahresviertel hatte ECOPRO MATERIALS -402,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 63,15 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,87 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
