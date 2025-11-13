|
13.11.2025 06:31:28
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 BRL. Im Vorjahresviertel hatte EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA 0,380 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,99 Milliarden BRL im Vergleich zu 2,54 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
