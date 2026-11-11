EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 BRL. Im Vorjahresviertel hatte EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA 0,620 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA 3,64 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,99 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at