EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 3,38 Milliarden BRL gegenüber 2,80 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,27 BRL beziffert, während im Vorjahr 1,30 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,52 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 9,87 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at