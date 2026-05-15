EcoRub (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EcoRub (B) stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,53 Prozent zurück. Hier wurden 2,9 Millionen SEK gegenüber 3,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at