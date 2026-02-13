Ecos (India) Mobility Hospitality gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ecos (India) Mobility Hospitality lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 2,32 INR gegenüber 2,13 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Ecos (India) Mobility Hospitality hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,06 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

