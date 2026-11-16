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16.11.2026 06:31:29
Ecos (India) Mobility Hospitality öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ecos (India) Mobility Hospitality gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,96 INR gegenüber 2,43 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 2,35 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ecos (India) Mobility Hospitality 2,14 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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