13.11.2025 06:31:28
Ecos (India) Mobility Hospitality stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ecos (India) Mobility Hospitality stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 2,43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,62 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,14 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,60 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,40 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,14 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
