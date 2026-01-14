|
Ecos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ecos hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 64,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,93 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 33,55 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ecos 34,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
