Ecos präsentierte Quartalsergebnisse

Ecos hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,54 JPY gegenüber 132,24 JPY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,93 Prozent auf 34,92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at