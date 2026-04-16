Ecos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ecos hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 56,68 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 108,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 33,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 235,60 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 368,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137,18 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 137,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at