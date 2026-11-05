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05.11.2026 06:31:28
EcoSynthetix präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EcoSynthetix präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,49 Prozent auf 5,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,0 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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