EcoSynthetix: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EcoSynthetix veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat EcoSynthetix 6,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at