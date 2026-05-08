EcoSynthetix: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EcoSynthetix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,69 Prozent zurück. Hier wurden 5,2 Millionen CAD gegenüber 5,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at