ecotel communication: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ecotel communication stellte am 09.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,22 Prozent auf 32,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at