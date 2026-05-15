ecotel communication hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ecotel communication präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ecotel communication im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at