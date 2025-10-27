Ecovacs Robotics A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ecovacs Robotics A hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,76 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at