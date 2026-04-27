Ecovacs Robotics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ecovacs Robotics A veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,90 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 22,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,10 CNY, nach 1,42 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ecovacs Robotics A 18,97 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,09 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 19,29 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at