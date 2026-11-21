PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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21.11.2026 16:00:00
Ecovacs Winbot W2S Pro Omni im Test: Akku-Fensterputzroboter mit Filz für Kanten
Der Ecovacs Winbot W2S Pro Omni putzt Ränder mit vier Filz-Kantenreinigern. Für 499 Euro liefert er aber zu wenig Fortschritt und hinterlässt Schlieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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