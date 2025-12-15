|
15.12.2025 06:31:29
ecoWise hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ecoWise gab am 12.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ecoWise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,4 Millionen SGD im Vergleich zu 8,4 Millionen SGD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.