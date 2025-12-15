ecoWise hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ecoWise gab am 12.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ecoWise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,4 Millionen SGD im Vergleich zu 8,4 Millionen SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at