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30.06.2026 06:31:29
ecoWise: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ecoWise hat am 29.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 6,2 Millionen SGD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,2 Millionen SGD umgesetzt worden waren.
Der Umsatz lag bei 31,22 Millionen SGD – das entspricht einem Abschlag von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 34,37 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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