Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
|
27.02.2026 14:07:00
Ecuador: Parlament erlaubt Bergbau auf den Galápagos-Inseln
Auf den Galápagos-Inseln soll künftig der Abbau von Rohstoffen möglich sein. Nach der Abstimmung im Parlament protestierten in der Hauptstadt hunderte Menschen gegen das umstrittene Gesetz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galapagos
|
27.02.26
|Ecuador: Parlament erlaubt Bergbau auf den Galápagos-Inseln (Spiegel Online)
|
23.02.26
|Ausblick: Galapagos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26