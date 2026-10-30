Eczacibasi Ilac: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eczacibasi Ilac lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,79 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,720 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,42 Prozent auf 2,40 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,25 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at