23.02.2026 06:31:29

Eczacibasi Yatirim Ortakligi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eczacibasi Yatirim Ortakligi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Eczacibasi Yatirim Ortakligi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,92 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf -7,5 Millionen TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 127,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,0 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Eczacibasi Yatirim Ortakligi hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,450 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,260 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 129,19 Millionen TRY – das entspricht einem Minus von 30,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 187,14 Millionen TRY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen