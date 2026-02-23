Eczacibasi Yatirim Ortakligi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eczacibasi Yatirim Ortakligi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Eczacibasi Yatirim Ortakligi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,92 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf -7,5 Millionen TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 127,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,0 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Eczacibasi Yatirim Ortakligi hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,450 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,260 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 129,19 Millionen TRY – das entspricht einem Minus von 30,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 187,14 Millionen TRY in den Büchern gestanden hatten.

