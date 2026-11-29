On Oct. 6, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) reached a new record high, closing at 7,818.93 points. Over the subsequent month and a half, the index plummeted, losing 11.6% of its value by Nov. 20. This S&P 500 correction might be a cause for concern in the short run, but it doesn't mean the stock market is doomed.

Ed Yardeni, an influential Wall Street strategist, recently published a research note suggesting that the S&P 500 could bounce back fast from its recent low -- even by the end of 2026. This recovery might already be happening.

Let's look at what Yardeni's bullish S&P 500 forecast could mean for your investments in 2026, 2027, and beyond.

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