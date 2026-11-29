RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
29.11.2026 22:49:19
Ed Yardeni: S&P 500 Could Rise 8.5% by End of 2026 and Even More in 2027
On Oct. 6, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) reached a new record high, closing at 7,818.93 points. Over the subsequent month and a half, the index plummeted, losing 11.6% of its value by Nov. 20. This S&P 500 correction might be a cause for concern in the short run, but it doesn't mean the stock market is doomed.
Ed Yardeni, an influential Wall Street strategist, recently published a research note suggesting that the S&P 500 could bounce back fast from its recent low -- even by the end of 2026. This recovery might already be happening.
Let's look at what Yardeni's bullish S&P 500 forecast could mean for your investments in 2026, 2027, and beyond.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu RISE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|22,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.