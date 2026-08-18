The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.08.2026 11:15:00
Ed Yardeni Just Raised His 2026 Price Target on the S&P 500 to 8,400. 3 Ways The Market Can Get There.
Despite concerns about the impressive gains in the stock market during the past three years and extreme spending on artificial intelligence, the broader S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is now up roughly 12.3% this year and sits at about 7,756 (as of Aug. 17).Well-known market strategist Ed Yardeni of Yardeni Research thinks more gains are coming. Yardeni recently raised his price target on the S&P 500 to 8,400, implying an additional 8% increase. If this prediction comes to fruition, the S&P 500 will enjoy its third consecutive year at least 20% gains.Nobody knows what will happen, but here are three ways the S&P 500 can continue its strong year and finish at 8,400.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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