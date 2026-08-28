EDAG Engineering Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EDAG Engineering Group hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 EUR gegenüber -0,370 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,90 Prozent auf 162,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 174,4 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at