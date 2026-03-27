Edap TMS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Edap TMS ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Edap TMS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 22,0 Millionen USD gegenüber 21,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 USD. Im Vorjahr hatten -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 70,44 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 69,35 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at