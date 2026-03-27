|
27.03.2026 06:31:29
Edap TMS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Edap TMS ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Edap TMS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 22,0 Millionen USD gegenüber 21,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 USD. Im Vorjahr hatten -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 70,44 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 69,35 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.