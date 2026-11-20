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20.11.2026 06:31:28
Eddy Smart Home Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Eddy Smart Home Solutions hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eddy Smart Home Solutions -0,010 CAD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Eddy Smart Home Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 14,52 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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