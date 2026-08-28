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28.08.2026 06:31:29
Eddy Smart Home Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Eddy Smart Home Solutions hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eddy Smart Home Solutions -0,170 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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