Eddy Smart Home Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eddy Smart Home Solutions hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eddy Smart Home Solutions einen Umsatz von 1,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at