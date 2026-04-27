Verbund Aktie
WKN DE: A1C0VY / ISIN: US92336Y1073
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27.04.2026 11:51:00
Edeka-Verbund steigert Umsatz auf 77,3 Milliarden Euro
Der Verbund der Edeka-Einkaufsmärkte erweist sich als Erfolgsmodell. Der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr stieg auf einen Rekordwert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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