Edelmetallhändler rechnet mit deutlichem Preisanstieg bei Gold

Der Goldpreis sollte heuer bis Jahresende noch um 5 bis 10 Prozent steigen. Damit sollte das Edelmetall bei rund 4.000 Euro notieren, prognostiziert Walter Hell-Höflinger, Gründer und Chef des Edelmetallhandels Gold+Co. Nach einem meist schwachen Jahresbeginn sei im April oder Mai mit einem weiteren Anstieg rechnen. "Wir haben beim Goldpreis bereits 4.500 Euro gesehen", merkt Hell-Höflinger an. Diese Marke könnte wieder erreicht werden.

In den vergangenen 26 Jahren ist der Goldpreis um den Faktor 16 gestiegen, gibt der Edelmetallexperte und Sachverständige zu bedenken. Dazu haben auch die Zentralbanken beigetragen, "die wie die Verrückten kaufen." Hinzu kämen die Emerging Markets, die für ihre Produkte nur den US-Dollar erhalten - und das Geld in Assets mit einem inneren Wert investieren. Da stünde Gold an erster Stelle, gefolgt von Silber und mittlerweile auch Seltenen Erden. Dies habe, so Hell-Höflinger, dazu geführt, dass das Gold vom Westen in den Osten geflossen ist.

Gold-gedeckte Währung

Darüber hinaus wird kolportiert, dass die BRICS-Staaten eine Gold-gedeckte Währung planen, um sich vom Dollar abzukoppeln und dessen Bedeutung als Leitwährung abzuschwächen. China und Russland haben, so Hell-Höflinger, in den vergangenen Jahren die Goldreserven kräftig aufgestockt. Wobei nicht alle Gold-Einkäufe offiziell protokolliert wurden, mutmaßt der Experte.

Jedenfalls werde der Goldpreis immer volatiler. Im Jänner vergangenen Jahres lag der Kilopreis für Gold im Jänner bei 80.000 Euro, im Oktober notierte das Edelmetall bei 120.000 Euro, um dann auf 111.000 Euro zu fallen. "Man kann darauf vertrauen, dass die älteste Währung hält." Anleger sollten daher bei einem Rückgang "die Füße still halten und ruhig bleiben." Im Schnitt brachte Gold den Anlegern zwischen 8 und 10 Prozent jährlich. "Das Schlimmste ist, Verluste zu realisieren", also das Edelmetall bei einem Preisrückgang abzustoßen. Zudem sollten Anleger nicht den Goldpreis in Dollar sondern in Euro kalkulieren. Schließlich hänge die Wertentwicklung auch vom Wechselkurs ab.

Ebenfalls mit einem kräftigem Preisanstieg rechnet der Edelmetallhändler bei Silber. Schließlich werde es nicht nur für Schmuck oder als Anlageobjekt gesehen, sondern findet auch in der Industrie Verwendung. Derzeit fehlen 1.800 Tonnen pro Jahr, so Hell-Höflinger. Damit sei Silber ein Konjunkturmetall. Zieht die Wirtschaft an, steigt auch der Preis.

Nachhaltigkeit noch kein Thema

Nachhaltigkeit ist Anlegern weniger wichtig. Nur zwei bis drei Prozent seiner 40.000 bis 50.000 Kunden seien an dem Thema interessiert, verweist Hell-Höflinger auf eine Umfrage unter seinen Kunden. Dennoch verkaufe er zu 90 Prozent nur Gold, das bereits im Umlauf war. International werden rund 3.500 Tonnen produziert. Weitere rund 2.000 Tonnen entfallen auf das Recycling des Edelmetalls.

Als Sachverständiger warnt Hell-Höflinger vor diversen Betrugsmaschen: "Beim Goldkauf gibt es keine Schnäppchen und keine Rabatte. Warum sollte jemand Gold unter dem aktuellen Preis verkaufen?", gibt er zu bedenken. Straßengeschäfte seien ebenfalls abzulehnen. In seinen Filialen verzeichnet Hell-Höflinger jährlich zwischen 10 und 20 Versuche, gefälschte Goldbarren oder Dukaten zu verkaufen. In einem Fall handelte es sich etwa um einen mit Gold ummantelten Wolfram-Barren, der damit eine ähnliche Dichte wie Gold aufwies. "Eines unserer Messgeräte hat die Fälschung jedoch entlarvt." Aber auch Silberbarren mit Kupferkern sind ihm schon untergekommen.

fel/tsk