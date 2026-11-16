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16.11.2026 06:31:29
Edelweiss Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Edelweiss Financial Services stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Edelweiss Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,02 Milliarden INR im Vergleich zu 19,00 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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