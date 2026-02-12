Edelweiss Financial Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Edelweiss Financial Services hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,69 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Edelweiss Financial Services im vergangenen Quartal 47,15 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 136,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Edelweiss Financial Services 19,97 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at