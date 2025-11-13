Edelweiss Financial Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Edelweiss Financial Services präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,86 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 19,00 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 33,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at