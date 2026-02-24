|
24.02.2026 07:53:18
Edenred SA Announces Advance In Full Year Income
(RTTNews) - Edenred SA (EDNMF.PK) reported a profit for its full year that Increases, from last year
The company's earnings came in at EUR521 million, or EUR2.18 per share. This compares with EUR507 million, or EUR2.07 per share, last year.
Excluding items, Edenred SA reported adjusted earnings of EUR617 million or EUR2.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.7% to EUR2.961 billion from EUR2.856 billion last year.
Edenred SA earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: EUR521 Mln. vs. EUR507 Mln. last year. -EPS: EUR2.18 vs. EUR2.07 last year. -Revenue: EUR2.961 Bln vs. EUR2.856 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.