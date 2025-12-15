Edesa Biotech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Edesa Biotech hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Edesa Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,270 USD. Im Vorjahr hatten -1,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at