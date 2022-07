EDF-Aktie wegen Komplett-Verstaatlichung vorerst vom Handel ausgesetzt

Nach Rücksprache mit der französischen Finanzaufsicht habe man einen entsprechenden Antrag gestellt, teilte der Versorger am Mittwoch mit. "Bis zur Veröffentlichung einer Pressemitteilung des französischen Staats wird es keine weitere Kommunikation des Unternehmens zu diesem Thema geben." Die Regierung will nach eigenen Angaben bis spätestens 19. Juli über ihr Vorgehen informieren.

Frankreich hatte angekündigt, den hoch verschuldeten Versorger komplett verstaatlichen zu wollen. Früheren Aussagen von Insidern zufolge ist der Staat bereit, für die Übernahme der restlichen Anteile mehr als acht Milliarden Euro in die Hand nehmen. Er hält bereits 84 Prozent an EDF. Der Versorger kämpft mit drastischen Kostensteigerungen bei seinen neuen Atomkraftwerken in Frankreich und Großbritannien. Hinzu kommen Mängel an einigen der älteren Reaktoren.

Paris/Frankfurt (Reuters)