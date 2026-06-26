Edge-KI im Fokus: Warum der Synaptics-Deal die ON Semiconductor-Aktie belastet

ON Semiconductor greift für einen KI-Deal tief in die Tasche, doch die Anleger strafen die Transaktion ab. Wiegen Verwässerung und Umsetzungsrisiken schwerer als die Wachstumsfantasie?

• ON übernimmt Synaptics in Milliarden-Deal• Edge-KI-Markt im Fokus• Anleger zwischen Verwässerungssorgen und Wachstumshoffnung

ON Semiconductor hat am 25. Juni 2026 die bislang größte Übernahme seiner Geschichte angekündigt. Der Konzern übernimmt Synaptics in einer reinen Aktientransaktion zu einer Unternehmensbewertung von rund 7 Milliarden US-Dollar. Für jede Synaptics-Aktie erhalten deren Aktionäre 1,35 ON-Aktien, was einem Aufschlag von etwa 19 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen zehn Handelstage entspricht. Anleger reagierten gemischt auf die Nachrichten: Nachbörslich verlor die ON-Aktie an der NASDAQ 7,61 Prozent auf 109,70 US-Dollar, während Synaptics-Papiere hingegen um 9,86 Prozent zulegten auf 138 US-Dollar.

Was ON Semiconductor mit Synaptics kauft

Synaptics bringt vor allem zwei Dinge mit, die ON bislang fehlen: eine eigenständige Edge-KI-Rechenplattform sowie ein breites Portfolio an Mensch-Maschine-Schnittstellen und drahtloser Konnektivität. ON ist heute stark in Leistungshalbleitern und Bildgebungssensoren positioniert, insbesondere für die Automobil- und Industriebranche. Mit Synaptics dehnt sich das Unternehmen auf die Verarbeitungsschicht aus, die zwischen Sensor und Cloud sitzt. Der adressierbare Gesamtmarkt soll laut Unternehmensangaben durch den Zukauf um 30 Milliarden US-Dollar auf 243 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen.

"Da künstliche Intelligenz (KI) die Cloud verlässt und in die physische Welt vordringt, beispielsweise in die Automobil- und Industriebranche, wird die nächste Innovationsphase von Systemen abhängen, die in Echtzeit erfassen, entscheiden, handeln und sich anpassen können", sagte Hassane El-Khoury, Präsident und CEO von ON. "Dieser Wandel hin zu physischer KI erfordert ein nahtloses Zusammenspiel von Leistung, Sensorik, vernetzter Rechenleistung und Steuerung. Die Übernahme von Synaptics positioniert onsemi an der Schnittstelle dieser vier Säulen und ermöglicht es uns, ein deutlich größeres KI-Potenzial zu nutzen, das über KI-Rechenzentren hinaus bis hin zu Edge-Anwendungen reicht."

Das Kalkül hinter dem reinen Aktientausch

Die Wahl eines reinen Aktientausches ohne Barkomponente ist aufschlussreich. Sie schont die Bilanz und vermeidet zusätzliche Verschuldung, belastet aber bestehende Aktionäre durch Verwässerung. Genau das dürfte auch ein wesentlicher Grund für den nachbörslichen Kursrückgang sein. Hinzu kommt, dass der Edge-KI-Markt, den ON mit dieser Transaktion erschließen will, bislang mehr Versprechen als belegte Umsätze liefert.

Verwässerung gegen Wachstumspotenzial

Die Marktreaktion zeigt das klassische Spannungsfeld großer Aktiendeals: Synaptics-Aktionäre sichern sich einen Aufschlag und nehmen mit, was der Marktpreis hergibt. ON-Aktionäre tragen die Last der Verwässerung und wetten darauf, dass die erwarteten Synergien von 200 Millionen US-Dollar jährlich und das erschlossene Marktpotenzial die kurzfristige Belastung überwiegen. Bisherige KI-bezogene Akquisitionen von ON hatten im Schnitt einen Kursrückgang von etwa 2 Prozent am Folgetag ausgelöst. Der aktuelle Kurseinbruch fällt damit deutlich stärker aus und signalisiert, dass Anleger die Dimension dieser Transaktion anders bewerten als frühere, kleinere Zukäufe.

Abschluss Mitte 2027 geplant

Der Zeitplan gibt dem Markt noch gut ein Jahr, um die Umsetzung zu beurteilen. Der Deal bedarf der Zustimmung der Synaptics-Aktionäre sowie regulatorischer Freigaben. Für ON Semiconductor wird der Abschluss Mitte 2027 zum nächsten entscheidenden Beobachtungspunkt: Gelingt die Integration, und liefert das kombinierte Unternehmen erste belastbare Kennzahlen aus dem Edge-KI-Geschäft, dürfte die Marktskepsis der Ankündigungsnacht neu bewertet werden.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at