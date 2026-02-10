|
Edgewell Personal Care gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Edgewell Personal Care gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Edgewell Personal Care ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 422,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 478,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
