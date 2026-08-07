Edgewell Personal Care informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Edgewell Personal Care präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 570,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 627,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at