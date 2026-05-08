Edgewell Personal Care legte Quartalsergebnis vor

Edgewell Personal Care hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Edgewell Personal Care ein Ergebnis je Aktie von 0,600 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 519,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 580,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at