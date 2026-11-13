Edgewell Personal Care stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Edgewell Personal Care gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 484,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 537,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,120 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,530 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Edgewell Personal Care mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -10,21 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at