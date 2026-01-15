Edia hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Edia ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Edia die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,10 Prozent auf 1,17 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 841,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at