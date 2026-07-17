Edia: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Edia stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 13,01 JPY. Im letzten Jahr hatte Edia einen Gewinn von 20,76 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,20 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,12 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at