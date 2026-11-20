Edible Garden Aktie
WKN DE: A3DGDD / ISIN: US28059P1057
|
20.11.2026 01:46:13
Edible Garden: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, Edible Garden (NASDAQ:EDBL) announced a 14% revenue increase to $3.2 million. For long-term investors, the company is attempting to shift from low-margin fresh-produce farming to higher-margin packaged nutrition products. Three things management said stand out.
Management is shifting certain farming duties to Caney Fork Farms, an external growing partner, to reduce production expenses without investing capital in internal facilities. Outsourcing crop production helps protect operating cash flow while expanding service reach across retail grocery accounts.
The Farm to Formula initiative, management's strategic push into higher-margin food and nutrition categories, secured a major contract for ready-to-drink protein beverages. This deal provides baseline production volume for Prairie Hills, the company's planned beverage manufacturing facility in Iowa.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edible Garden AG Inc Registered Shs (Old)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Edible Garden AG Inc Registered Shs (Old)
Aktien in diesem Artikel
|Garden Co.,Ltd. Registered Shs
|1 960,00
|-2,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.