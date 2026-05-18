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18.05.2026 06:31:29
Edible Garden präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Edible Garden hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -24,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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