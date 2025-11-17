Edible Garden: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Edible Garden hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,250 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,8 Millionen USD – ein Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Edible Garden 2,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at