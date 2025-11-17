|
17.11.2025 06:31:29
Edible Garden: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Edible Garden hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,250 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,8 Millionen USD – ein Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Edible Garden 2,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!