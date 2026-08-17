Edible Garden: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Edible Garden veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 18,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2961,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Edible Garden 3,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at